Borsada en çok değer kazanan hisseler
08.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:48
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Alarko...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|29,86
|27,16
|9,94
|Gözde Girişim
|8,21
|7,47
|9,91
|Hektaş
|31,60
|28,96
|9,12
|Alcatel Lucent Teletaş
|41,00
|38,82
|5,62
|İskenderun Demir Çelik
|12,50
|11,93
|4,78
|İndeks Bilgisayar
|34,00
|32,56
|4,42
|Net Holding
|5,13
|4,95
|3,64
|Petkim
|6,23
|6,02
|3,49
|Koza Altın
|132,80
|128,90
|3,03
|Akçansa
|19,35
|18,80
|2,93
|Borusan Mannesmann
|32,60
|32,00
|1,88
|Aksa Enerji
|11,30
|11,14
|1,44
|Coca Cola İçecek
|70,80
|69,80
|1,43
|Ereğli Demir Çelik
|16,00
|15,81
|1,20
|Aksa
|16,79
|16,66
|0,78
|Tüpraş
|107,50
|106,70
|0,75
|Yataş
|16,97
|16,85
|0,71
|Verusa Holding
|60,15
|59,80
|0,59
|Turkcell
|16,33
|16,24
|0,55
|Enerjisa Enerji
|11,71
|11,65
|0,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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