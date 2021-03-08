Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

08.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:48
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Alarko...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Alarko GMYO29,8627,169,94
Gözde Girişim8,217,479,91
Hektaş31,6028,969,12
Alcatel Lucent Teletaş41,0038,825,62
İskenderun Demir Çelik12,5011,934,78
İndeks Bilgisayar34,0032,564,42
Net Holding5,134,953,64
Petkim6,236,023,49
Koza Altın132,80128,903,03
Akçansa19,3518,802,93
Borusan Mannesmann32,6032,001,88
Aksa Enerji11,3011,141,44
Coca Cola İçecek70,8069,801,43
Ereğli Demir Çelik16,0015,811,20
Aksa16,7916,660,78
Tüpraş107,50106,700,75
Yataş16,9716,850,71
Verusa Holding60,1559,800,59
Turkcell16,3316,240,55
Enerjisa Enerji11,7111,650,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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