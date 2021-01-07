Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

07.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:55
Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tat Gıda11,4912,33-6,81Bera...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Tat Gıda11,4912,33-6,81
Bera Holding20,0020,50-2,44
MLP Sağlık20,7621,20-2,08
Ford Otosan134,40137,00-1,90
Odaş Elektrik3,954,02-1,74
Kartonsan87,4088,60-1,35
Türk Traktör190,80193,40-1,34
Alkim Kimya15,3715,57-1,28
Şekerbank1,551,57-1,27
Kordsa Teknik Tekstil15,2315,42-1,23
Selçuk Ecza Deposu13,3613,52-1,18
Good-Year8,668,76-1,14
Anadolu Grubu Holding26,8827,18-1,10
Enerjisa Enerji13,1813,32-1,05
Albaraka Türk1,971,99-1,01
Doğuş Otomotiv27,8828,16-0,99
Alcatel Lucent Teletaş30,1030,40-0,99
Netaş Telekomünikasyon26,8227,04-0,81
Aygaz14,9315,05-0,80
Verusa Holding43,6844,00-0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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