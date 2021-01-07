Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler
07.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:55
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Tat Gıda11,4912,33-6,81Bera...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|11,49
|12,33
|-6,81
|Bera Holding
|20,00
|20,50
|-2,44
|MLP Sağlık
|20,76
|21,20
|-2,08
|Ford Otosan
|134,40
|137,00
|-1,90
|Odaş Elektrik
|3,95
|4,02
|-1,74
|Kartonsan
|87,40
|88,60
|-1,35
|Türk Traktör
|190,80
|193,40
|-1,34
|Alkim Kimya
|15,37
|15,57
|-1,28
|Şekerbank
|1,55
|1,57
|-1,27
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,23
|15,42
|-1,23
|Selçuk Ecza Deposu
|13,36
|13,52
|-1,18
|Good-Year
|8,66
|8,76
|-1,14
|Anadolu Grubu Holding
|26,88
|27,18
|-1,10
|Enerjisa Enerji
|13,18
|13,32
|-1,05
|Albaraka Türk
|1,97
|1,99
|-1,01
|Doğuş Otomotiv
|27,88
|28,16
|-0,99
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,10
|30,40
|-0,99
|Netaş Telekomünikasyon
|26,82
|27,04
|-0,81
|Aygaz
|14,93
|15,05
|-0,80
|Verusa Holding
|43,68
|44,00
|-0,73
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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