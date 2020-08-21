Son dakika ekonomi: Borsada en çok değer kaybeden hisseler Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Zorlu Enerji 2,62 2,91 -9,97

İpek Doğal Enerji 12,23 13,58 -9,94 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 2,62 2,91 -9,97 İpek Doğal Enerji 12,23 13,58 -9,94 Petkim 4,19 4,65 -9,89 Tüpraş 82,90 92,00 -9,89 Aksa Enerji 5,31 5,89 -9,85 Global Yatırım Holding 4,32 4,64 -6,90 Odaş Elektrik 2,38 2,52 -5,56 Aygaz 12,14 12,80 -5,16 GSD Holding 2,17 2,27 -4,41 Doğuş Otomotiv 15,31 15,98 -4,19 Emlak Konut GMYO 1,95 2,03 -3,94 Oyak Çimento 7,67 7,95 -3,52 Net Holding 2,25 2,33 -3,43 Hektaş 11,96 12,37 -3,31 Netaş Telekomünikasyon 15,01 15,51 -3,22 Koza Madencilik 13,00 13,41 -3,06 Kerevitaş Gıda 5,01 5,16 -2,91 Ford Otosan 89,50 92,10 -2,82 Gözde Girişim 5,21 5,36 -2,80 Aksigorta 6,96 7,16 -2,79 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA