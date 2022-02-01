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Son dakika ekonomi: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

AA, Murat Aslan - Ekonomi
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Son dakika ekonomi: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,3 artışla 2.029,27 puana çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,3 artışla 2.029,27 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,07 puan değer kazanarak 2.029,27 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 11,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,13 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile elektrik oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikasının tedbirli sıkılaştırılmasının faydalı olacağına yönelik sözle yönlendirmelerinin küresel bazda risk iştahını artırdığını söyledi.

Yurt içinde bugün açıklanan makroekonomik verilere göre ocakta imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,5'e geriledi.

Bugün ayrıca, yurt dışında ABD'de ISM imalat endeksi ve JOLTS açık iş sayıları verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 2.000 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi

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