Son dakika: Borsa ilk yarıda yükseldi
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,19'luk değer kazandı.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,19'luk değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,19'luk değer kazandı. Endeks 17,09 puan artışla 1.458,42 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 8,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,05 azalırken, holding endeksi yüzde 1,71 değer kazandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı