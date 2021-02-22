Son dakika haberleri | Borsa ilk yarıda yükseldi
22.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:41
Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,36'lık değer kazandı.
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,36'lık değer kazandı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,36'lık değer kazandı. Endeks 5,63 puan artışla 1.565,97 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 16,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,96 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,76 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı