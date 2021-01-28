Son dakika ekonomi: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kazanarak 1.469,24 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.05 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,24 puan artışla 1.469,24 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,34 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile iletişim oldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın enflasyonda yüzde 5'lik hedefe ulaşana kadar ihtiyatlı para politikası duruşunun korunacağı ve gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağını vurgulamasının ardından döviz kurlarının gerilediğini, bunun da pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak büyüme verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar