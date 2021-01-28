Son dakika ekonomi: Borsa günün ilk yarısında yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika ekonomi: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

28.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:10
Son dakika ekonomi: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika haber... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kazanarak 1.469,24 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kazanarak 1.469,24 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.05 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,24 puan artışla 1.469,24 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 15,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,60 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,34 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile iletişim oldu.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın enflasyonda yüzde 5'lik hedefe ulaşana kadar ihtiyatlı para politikası duruşunun korunacağı ve gerekirse ek sıkılaştırma yapılacağını vurgulamasının ardından döviz kurlarının gerilediğini, bunun da pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak büyüme verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Guy Ritchie Acun Ilıcalı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kar Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika ekonomi: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 13:27:51. #1.16#
title