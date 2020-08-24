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Son dakika ekonomi: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kazanarak 1.116,23 puana çıktı.

Son dakika ekonomi: Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
24.08.2020 13:13 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:21

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 değer kazanarak 1.116,23 puana çıktı.

Günün ilk yarısında alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,34 puan artarak 1.116,23 seviyesine yükselirken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,34 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,41 ile inşaat oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD ile Çin arasında azalan gerilim ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle alıcılı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Öğleden sonra yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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