Son dakika ekonomi: Borsa günü yükselişle tamamladı

Gelen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,36 değer kazanarak günü 1.460,90 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,36 değer kazanarak günü 1.460,90 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,57 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 1,59 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,68 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,58 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel pay piyasalarını baskılayabileceğini belirtti.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretim endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini ifade eden analistler yurt dışında ise ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının izleneceğini, veri gündeminde de Çin'de enflasyon, Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de JOLTS açık iş sayısının öne çıktığını aktardı.

Bu akşam ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunduğunu bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 puanın direnç, 1.420 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor. 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 27,1 milyar dolar açık vermesini tahmin eden ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artmasını öngörüyor.

Ekonomistler, mart döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 16,15 artacağını tahmin ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu