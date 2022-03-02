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Son dakika ekonomi: Bolvadin OSB yatırımcı çekmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Son dakika ekonomi: Bolvadin OSB yatırımcı çekmeye devam ediyor

Son dakika ekonomi haberi: Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yatırımcı çekmeye devam ediyor.

Afyonkarahisar Bolvadin ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) yatırımcı çekmeye devam ediyor.

Bolvadin OSB'ye 5 milyon TL'lik yatırım CNC metal işleme ve ferforje imalatı yapacak olan firma yetkilisi Hasan Kiriş, Kaymakam Taner Bolat ile sözleşme imzaladı. İmzalanan sözleşme ile bölgeye 4771 metrekarelik alana fabrikanın kurulacağı ve ilk etapta 10 kişinin tesiste istihdam edileceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Organize Sanayi Bölgesi, Karahisar, Yatırımcı, OSB, Ekonomi, Haberler

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