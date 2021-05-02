Son dakika ekonomi: Bitcoin 56,500 doların üzerine yükseldi

Son dakika haberler... ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle yükselerek 58,000 doları gören Bitcoin, kar satışlarıyla döndüğü 56,500 doların üzerinde işlem görüyor.

ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle yükselerek 58,000 doları gören Bitcoin, kar satışlarıyla döndüğü 56,500 doların üzerinde işlem görüyor.

Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından, 2,800 doları aşan ikinci sıradaki Ethereum da, yükseldiği 2,800 doların üzerinde tutundu.

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez Salı günü yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı hafta sonunda yüzde 48.3'e kadar inerken, Ethereum'un payı da yüzde 15'in üzerinde.Son 24 saat içinde 56,266.35 ve 58,004.93 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.82 düşüşle 56,539.45 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı yüzde 12.71 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 56.84 milyar dolar düzeyindeydi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 1.17 artışla 2,880.39 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 29.13 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 332 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.28 düşüşle 605.60 dolara gerilerken, haftalık kazancı yüzde 21.49 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 92.77 milyar dolara yükseldi.Tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 183.73 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Kripto para piyasalarındaki genel satışların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 67 birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden altı birim de düşenler arasındaydı.Toplam 9,523 kripto para biriminin işlem gördüğü 372 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 48.3'ünü Bitcoin, yüzde 15.2'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 134 milyar dolar düzeyindeydi. (Grafik)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı