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Son dakika ekonomi: Bitcoin 12,200 doların üzerine yükseldi

Son dakika haberleri... Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.72 artışla 12,271.66 dolara, piyasa hacmi de yaklaşık 8.2 milyar dolarlık artışla, 218.31 milyar dolardan 226.58 milyar dolara yükseldi.

Son dakika ekonomi: Bitcoin 12,200 doların üzerine yükseldi
18.08.2020 08:35 | Son Güncelleme: 18.08.2020 08:54

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.72 artışla 12,271.66 dolara, piyasa hacmi de yaklaşık 8.2 milyar dolarlık artışla, 218.31 milyar dolardan 226.58 milyar dolara yükseldi.

Analistlere göre, Bitcoin'deki hızlı artış, kripto para biriminin, "hasrate" olarak bilinen "doğrulama gücünde" meydana gelen büyük artıştan kaynaklandı.

Kripto para piyasalarında Çarşamba günü 345.51 milyar dolara kadar gerileyen toplam piyasa hacmi, Pazartesi günü ulaştığı 373.45 milyar dolardan, son 24 saatte yaklaşık 10.3 milyar dolar artışla 383.74 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının en yüksek piyasa hacimli 100 birimin 47'sinin değeri son 24 saatlik işlemlerde düşerken, düşenlerden 2 birim de ilk 10 arasındaydı.Kripto para piyasalarında, yeni haftanın başında 100 milyar doların da altına gerileyerek 95.14 milyar dolara inen 24 saatlik işlem hacmi de, yaklaşık 24 milyar dolar artışla 119.21 milyar dolara tırmandı.Toplam 6,494 kripto para biriminin işlem gördüğü 26,543 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 59.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler: 1.Bitcoin yüzde 3.72 artışla 12,271.66 dolar,2.Ethereum yüzde 0.78 artışla 428.53 dolar,3.XRP yüzde 4.84 artışla 0.31 dolar,4.Tether yüzde 0.05 artışla 1.00 dolar,5.Chainlink yüzde 12.12 düşüşle 16.86 dolar,6.Bitcoin Cash yüzde 4.08 artışla 317.97 dolar,7.Litecoin yüzde 4.77 artışla 66.23 dolar8.Bitcoin SV yüzde 4.30 artışla 229.02 dolar,9.Cardano yüzde 2.16 artışla 0.14 dolar,10.EOS yüzde 2.77 düşüşle 3.72 dolardan işlem görüyordu.Finanswebde sitesinde yer alan tanımlamaya göre, hash hızı, saniye başına hash (h/s) olarak hesaplanır. Hash rate, bilgisayar veri depolama terminolojisini anlayanların aşina olduğu terimlerle ifade edilir. Mega, giga ve tera gibi terimler, hash rete açıklanırken yaygın olarak kullanılır. En düşük seviyeden başlayarak, saniyede 60 hash oranı, cihazın bir bloğu çözmek için saniyede 60 tahmin yapabileceği anlamına gelir. Bir başka deyişle;kilohash = 1.000 hashmegahash = 1.000 kilohashterahash = 1.000 megahashpetahash = 1.000 terahashFarklı kripto paraları çıkarmak için kullanılan çeşitli makinelerin hash oranları eşit değildir. Örneğin, Bitcoin madenciliği için kullanılan bir makine, Ethereum'dan farklı bir hash oranına sahiptir. 

Bu, madencilik için aynı miktarda bellek ve bilgi işlem kullanmadığı için kripto para birimleri tarafından kullanılan farklı algoritmalar tarafından tanımlanabilir.


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Kaynak: DHA

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