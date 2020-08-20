Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,069812 0,75 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,069812 0,75 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,049044 0,68 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. D.B.A. EYF 0,091280 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,097953 0,66 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081462 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018183 1,22 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015907 0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,056639 3,55 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,077902 3,05 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,077926 3,05 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029724 3,02 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,108509 3,01 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,022811 1,88 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,068484 1,86 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,013457 1,83 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,017740 1,83 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018833 1,82 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028327 1,49 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019661 1,49 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031084 1,30 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044305 1,26 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,032553 0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,024552 0,04 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,068251 0,02 Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,064769 0,02 Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023635 0,02 Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026207 0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA