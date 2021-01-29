Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

29.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:29
Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika habere göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,095981-0,11Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092531-0,07Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,095981-0,11
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092531-0,07
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,054428-0,04
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,048681-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,051238-0,39
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,032713-0,94
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,014055-0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,026922-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF0,014394-0,44
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,048369-0,27
NN Hay. Em. Altın EYF0,028341-0,26
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,045724-0,26
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,050305-0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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