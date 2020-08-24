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Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları


Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081931 -0,96
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
24.08.2020 14:35 | Son Güncelleme: 24.08.2020 14:35

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081931 -0,96
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085000 -0,95
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,048132 -0,77
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,087683 -0,76
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046825 -0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018074 -0,65
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015732 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036102 -2,01
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036639 -1,70
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,027261 -1,56
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024574 -1,49
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020077 -1,42
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018394 -1,68
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026186 -1,32
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,095449 -0,84
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,068079 -0,77
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,020220 -0,75
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019530 -0,93
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028136 -0,92
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043963 -0,77
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026181 -0,71
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030881 -0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014806 -1,29
NN Hay. Em. Altın EYF 0,029202 -1,29
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,046364 -1,29
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046925 -1,29
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048548 -1,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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