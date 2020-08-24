Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,081931 -0,96 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085000 -0,95 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,048132 -0,77 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,087683 -0,76 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046825 -0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018074 -0,65 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015732 -0,56 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036102 -2,01 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,036639 -1,70 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,027261 -1,56 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024574 -1,49 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020077 -1,42 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF 0,018394 -1,68 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026186 -1,32 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,095449 -0,84 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,068079 -0,77 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Değ. EYF 0,020220 -0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,019530 -0,93 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,028136 -0,92 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,043963 -0,77 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,026181 -0,71 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,030881 -0,69 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,014806 -1,29 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029202 -1,29 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,046364 -1,29 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,046925 -1,29 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048548 -1,29

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA