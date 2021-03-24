Son dakika ekonomi: BES fonu istatistikleri

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,20 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,34 ile "Katılım Fonları" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,20 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,34 ile "Katılım Fonları" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: