Son dakika ekonomi: BES fonu istatistikleri
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Son dakika ekonomi: BES fonu istatistikleri

24.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:35
Son dakika ekonomi: BES fonu istatistikleri

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,20 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,34 ile "Katılım Fonları" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,20 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,34 ile "Katılım Fonları" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-1,2026562203
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-1,3754351
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,82505
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,7829524
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-1,731172691
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,3428244
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-0,9516016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası-0,0316412
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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