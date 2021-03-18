Son dakika ekonomi: BES fonu istatistikleri
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Son dakika ekonomi: BES fonu istatistikleri

18.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:38
Son dakika ekonomi: BES fonu istatistikleri

Son dakika ekonomi haberi: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,03265110153
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,18542925
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,12505
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,5229524
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,101174273
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,2228226
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,4316160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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