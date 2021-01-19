Son dakika ekonomi: BES fonu istatistikleri
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Son dakika ekonomi: BES fonu istatistikleri

19.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:16
Son dakika ekonomi: BES fonu istatistikleri

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,80 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,80 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)0,8026222636
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları0,62553124
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,82220
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,1029290
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,4911710611
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,8127261
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler1,4016160
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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