Son dakika ekonomi: BES fonu istatistikleri
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Son dakika ekonomi: BES fonu istatistikleri

15.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:39
Son dakika ekonomi: BES fonu istatistikleri

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,45 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,45 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,04 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES)-0,4526254207
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları-0,2755451
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları-0,23202
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi-0,5329326
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar-0,261172492
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları-0,1127720
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler-1,1416016
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0416160
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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