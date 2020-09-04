Son dakika ekonomi: BES fonu istatistikleri
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Son dakika ekonomi: BES fonu istatistikleri

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,40 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

Son dakika ekonomi: BES fonu istatistikleri
04.09.2020 13:55 | Son Güncelleme: 04.09.2020 14:00

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,40 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,09 ile "Borçlanma Araçları" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Emeklilik Fonları (BES) -0,40 263 73 187
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,09 55 32 23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,15 2 1 1
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,39 29 1 28
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,23 117 22 92
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,35 28 1 27
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,32 16 0 16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 16 16 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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