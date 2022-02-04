Son dakika ekonomi: Başkan Yeşil, "Sıkıntılarımızı Cumhurbaşkanımıza anlatmak istiyoruz"

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - Zonguldak Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak ziyareti gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı 500 işçiyle karşılayacaklarını söyleyerek, sıkıntılarını kendilerine aktaracaklarını ifade etti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, üniversitede 500 işçiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacaklarını söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız tünelleri ve yol açmak için Zonguldak'a gelecek. Devamında da madenci anıtında miting yapacak. Akşam saatlerinde de 500 işçiyle üniversitemizin salonunda maden işçileriyle buluşacak. Bizim için sevindirici. Madenci arkadaşlarımız hazır. Yarın Cumhurbaşkanımızla beraber üniversitemizin salonunda olacağız. Bizim için ayrıca mutluluk. Cumhurbaşkanımızın madencilerle buluşması bizim için ayrıca sevindirici bir olay. Yüz yüze dertlerimizi sıkıntılarımızı anlatacağımıza inanıyorum. Tabi bunları iyi anlatmak lazım. Cumhurbaşkanımız Zonguldak'a her gelişinde güzel şeyler oldu. Tabi ki bizde madenciler olarak beklentiler isteklerimiz var. Kendilerine bunu ileteceğiz yarın akşam" dedi.

"Kendi zenginliğimizi kendimiz çıkartmak istiyoruz"

Yeraltındaki kömürü çıkartmak istediklerini ifade eden Başkan Yeşil, "Dünyada baktığınız zaman kömür fiyatlarının yükselişi sürüyor. Tedarikçiler anlamında zor dönemden geçiyor. Zonguldak'ta kömür var. Değerli bir kömür var aynı zamanda yıllık 39 milyon ton kömür yurt dışından getiriliyor. Böyle bir imkanımız varken ekonomimize katkı sağlamak aynı zamanda istihdamı arttırmak düşüncelerimiz bunlar. Böyle bir işyeri var istihdama açık olan yer. İşçi sayımız var, ulusal bir kimliğimiz var. Enerji piyasasıda ortada. Kendi zenginliğimizi kendimiz çıkartalım. Kendi kaynaklarımızı ekonomiye kazandıralım. Bunun kavgası içerisindeyiz. Bunları anlatacağız. Bunları anlatmak bizim görevimiz" diye ifade etti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi