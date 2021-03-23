Son dakika ekonomi: Bartın'da üretilen rengarenk sosyete şekerleri Avrupa'daki çocukların damağını tatlandırıyor
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Son dakika ekonomi: Bartın'da üretilen rengarenk sosyete şekerleri Avrupa'daki çocukların damağını tatlandırıyor

23.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:10
Son dakika ekonomi: Bartın'da üretilen rengarenk sosyete şekerleri Avrupa'daki çocukların damağını tatlandırıyor

Son dakika haberleri: Bartın'da kurduğu fabrikada sosyete şekeri üretimi yapan iş adamı Oktay Sarıal, bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa ülkelerine 2 milyon sosyete şekeri ihraç etti.

Bartın'da kurduğu fabrikada sosyete şekeri üretimi yapan iş adamı Oktay Sarıal, bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa ülkelerine 2 milyon sosyete şekeri ihraç etti.

Yaklaşık 20 yıl önce Almanya'ya giden evli ve iki çocuk babası Oktay Sarıal, burada bir süre gıda firmalarında çalıştıktan sonra kendi firmasını kurdu.

Kısa sürede işlerini büyütmeyi başaran Sarıal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'daki iş adamlarına yönelik yatırım çağrısı üzerine 2 yıl önce memleketi Bartın'da fabrika kurdu.

Fabrikada 27'si kadın 31 kişiye istihdam sağlayan Sarıal, salgına rağmen ürettiği sosyete şekerlerini geçen yıl Almanya, Hollanda, İngiltere, Yunanistan ve Belçika'ya ihraç ederek ülke ekonomisine yaklaşık 4 milyon lira katkı sağladı.

Bu yılın ilk çeyreğinde de yurt dışına gönderdiği siparişlerden 2,5 milyon lira gelir elde eden Sarıal, pazar payını artırarak üretimini sürdürüyor.

"Yolumuza hızlı şekilde devam ediyoruz"

İş adamı Oktay Sarıal, AA muhabirine, geçen yıl yaklaşık 3 milyon adet şeker satmayı başardıklarını, bu nedenle hedeflerini daha da büyüterek yola devam etmeye karar verdiklerini anlattı.

Salgın sürecinde olmalarına rağmen işlerinin iyi gittiğini vurgulayan Sarıal, "Yeni yılın ilk çeyreğinde pandemi süreci olmasına rağmen 1,5 milyona yakın sipariş aldık ve 1 milyon adedini teslim ettik. Yurt dışında anlaşmalı şirketlerimiz var. Tırlar geliyor, yüklemeyi yapıyoruz ve mührünü vuruyoruz. Hangi ülkeye gidecekse yola çıkıyor. Anlaştığımız şirketler bizden ilk olarak numune istiyor. Numuneleri gönderiyoruz ve onların isteklerine göre de yapıyoruz. Yolumuza hızlı şekilde devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

- "Kadın istihdamına önem veriyoruz"

Fabrikalarında kadın istihdamına büyük önem verdiklerini dile getiren Sarıal, "Bünyemizde 31 kişi çalışmakta. Bu çalışan arkadaşlarımızın 27'si bayan. Sosyal ve çalışma hayatına katılımları inancını taşıdığımız için bayan personel sayımızı artırarak yolumuza devam ettik. Pazar payımızı artırarak hedeflerimize ilerlemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıal, rengarenk görünümüyle dikkati çeken sosyete şekerlerinin, kazanlarda 165 derecede kaynatılarak mermer tezgahın üzerine döküldüğünü, daha sonra renklendirme, kesim ve paketleme işlemi yapılıp satışa hazır hale getirildiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Akif Yaman

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