Son dakika ekonomi: Bakanlıktan "Hazine ve TCMB arasındaki protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı" iddiasına yalanlama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika ekonomi: Bakanlıktan "Hazine ve TCMB arasındaki protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı" iddiasına yalanlama Açıklaması

Son dakika ekonomi: Bakanlıktan 'Hazine ve TCMB arasındaki protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı' iddiasına yalanlama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasındaki döviz alım satımına ilişkin protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı" iddialarını yalanladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir gazetede yer alan "Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasındaki döviz alım satımına ilişkin protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı" iddialarını yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün Cumhuriyet gazetesinde yer alan "Bakan yanlış biliyor" başlıklı haberde iddia edilen konularla ilgili açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü bildirildi.

Haberde, "Hazine Müsteşarlığı ve TCMB arasında imzalanan protokole ilişkin yasal dayanağın 2018 yılında ortadan kalktığı, Temmuz 2018'den itibaren de bu dayanağın olmadığı" iddiasının dile getirildiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"4049 Sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 2. maddesinin (a) bendinde '… Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte oluşturmak ve uygulamak, para politikası ile ilgili konularda Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkisini kurmak, … ' hükmü yer almaktaydı. Söz konusu hüküm, 10 Temmuz 2018 tarih ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü görev ve yetkilerini düzenleyen 223. maddesinin (h) fıkrasında 'Türk parasının dolaşımı ve istikrarını sağlamaya yönelik politikaları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile birlikte oluşturmak ve uygulamak, para politikası ile ilgili konularda Hazine ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ilişkisini kurmak' denilmektedir. Bu çerçevede, daha önceden 4059 sayılı Kanun'da yer alan ve söz konusu protokole dayanak teşkil eden hükümler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası oluşan yeni mevzuatta da aynı şekilde korunmuştur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Turgut Özal Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Hande Erçel Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Arda Turan Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika ekonomi: Bakanlıktan "Hazine ve TCMB arasındaki protokolün yasal dayanağının ortadan kalktığı" iddiasına yalanlama Açıklaması - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 13:06:37. #1.16#

title