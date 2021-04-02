Son dakika ekonomi: Bakan Selçuk: Mart ayı nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz
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Son dakika ekonomi: Bakan Selçuk: Mart ayı nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: Bakan Selçuk: Mart ayı nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan'da yapıyoruz

Edinilen son dakika gelişmesine göre AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak
Mart ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Nisan'da yapılacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yazılı açıklama yaparak, mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatarak, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini belirtti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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