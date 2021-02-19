Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: "Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık."
19.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:05
Son dakika habere göre Bakan Pekcan: "Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık."
Bakan Pekcan: "Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık