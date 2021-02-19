Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: "Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık."
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Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: "Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık."

19.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:05
Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan:

Son dakika habere göre Bakan Pekcan: "Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık."

Bakan Pekcan: "Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı desteği ödemeleri için başvuru sürecini başlattık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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