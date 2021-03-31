Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: "ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, küresel ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunduk."
Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberler: Bakan Pekcan: "ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, küresel ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunduk."
Bakan Pekcan: "ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, küresel ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunduk."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök