Son dakika ekonomi: Bakan Pekcan: "ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, küresel ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunduk."

Son dakika haberler: Bakan Pekcan: "ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik, küresel ve ikili konularda görüş alışverişinde bulunduk."