Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangınlardan 191'inin kontrol altına alındığını, 13 orman yangına müdahalenin devam ettiğini açıkladı.