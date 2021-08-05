Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı

Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangınlardan 191'inin kontrol altına alındığını, 13 orman yangına müdahalenin devam ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında çıkan yangınlardan 191'inin kontrol altına alındığını, 13 orman yangına müdahalenin devam ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Temmuz - 5 Ağustos 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesini açıkladı. Bakan Pakdemirli, çıkan yangınlardan 191'inin kontrol altına alındığını, 13 yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Pakdemirli, Antalya'da 21 yangından 2'si, Adana'da 25 yangından 1'i, Muğla'da 14 yangından 7'si, Isparta'da 3 yangından 1'i, Denizli 10 yangından 1'inin devam ettiği açıklamasında bulundu.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 9 günde ise 44 ilde 191 orman yangını kontrol altına alındı" ifadelerine yer verdi.

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Son dakika haber! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (2)
Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (1)
Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangınlarla ilgili konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Haluk Levent Gülben Ergen Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Eda Erdem Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 23:11:34. #1.14#

title