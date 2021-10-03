Son dakika ekonomi: Bakan Pakdemirli: "Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından 900 bin ton hububat satışa açılmıştır.
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberine göre Bakan Pakdemirli: "Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından 900 bin ton hububat satışa açılmıştır.
Bakan Pakdemirli: "Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından 900 bin ton hububat satışa açılmıştır. Satışlarda öncelik üretici ve yetiştiricilerimizin."
AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri