Son dakika ekonomi: Bakan Pakdemirli: 'Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından 900 bin ton hububat satışa açılmıştır. - Haberler Ekonomi
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Son dakika ekonomi: Bakan Pakdemirli: "Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından 900 bin ton hububat satışa açılmıştır.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: Bakan Pakdemirli:

Son dakika haberine göre Bakan Pakdemirli: "Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından 900 bin ton hububat satışa açılmıştır.

Bakan Pakdemirli: "Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından 900 bin ton hububat satışa açılmıştır. Satışlarda öncelik üretici ve yetiştiricilerimizin."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
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Haber: Son dakika ekonomi: Bakan Pakdemirli: 'Hububat ve yem piyasalarının regülasyonu amacıyla TMO tarafından 900 bin ton hububat satışa açılmıştır. - Haberler Ekonomi
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