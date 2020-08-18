Son dakika ekonomi: Bakan Albayrak'tan "Yerli ve yenilebilirde günlük rekor" paylaşımı Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaşımı ANKARA - Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın paylaşımı ANKARA - Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz. Kaynak: AA