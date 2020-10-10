Son dakika ekonomi: Aydem'den müşterilerine, gecikmiş faturalar için taksit imkanı
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Son dakika ekonomi: Aydem'den müşterilerine, gecikmiş faturalar için taksit imkanı

10.10.2020 17:37 | Son Güncelleme: 10.10.2020 17:40
Son dakika ekonomi: Aydem'den müşterilerine, gecikmiş faturalar için taksit imkanı

Son dakika habere göre Aydem Elektrik Perakende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ödenemeyen faturalar için müşterilerine taksitle ödeme imkanı sağlayacak.

Aydem Elektrik Perakende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ödenemeyen faturalar için müşterilerine taksitle ödeme imkanı sağlayacak.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, pandemi sürecinde elektrik borçlarını ödemekte zorluk çeken müşteriler, gecikmiş faturalarını 5 taksitle ödeyebilecek. Kredi kartıyla yapılacak ödemelerde ise 9 aya kadar taksit uygulanacak.

1 Ağustos öncesine ilişkin gecikmiş borcu bulunan abonelerin uygulamadan yararlanabilmeleri için 12-16 Ekim tarihlerinde başvuru yapmaları gerekiyor.

Kredi kartıyla taksitli ödeme yapacak müşteriler, işlemlerini firmanın web sitesindeki online işlemler sayfasından yapabilecekleri gibi müşteri ilişkileri merkezlerinden (MİM) de bunu gerçekleştirebilecekler.

Kredi kartı olmaksızın taksitlendirme talebi olan müşteriler ise MİM'lere bizzat başvurarak taksitlendirme yapabilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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