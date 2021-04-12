Son dakika ekonomi: Axess ve Wings, Yuvarla'dan TEGV'e yapılacak bağışları ikiye katlıyor

Son dakika haberi: Akbank, sosyal ve çevresel sorunların çözümü için çalışan sivil toplum kuruluşlarına kaynak yaratmayı hedefleyen sosyal girişim Yuvarla ile yaptığı iş birliği kapsamında Axess ve Wings müşterilerinin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) yaptığı bağışı ikiye katlayacak.

Akbank, sosyal ve çevresel sorunların çözümü için çalışan sivil toplum kuruluşlarına kaynak yaratmayı hedefleyen sosyal girişim Yuvarla ile yaptığı iş birliği kapsamında Axess ve Wings müşterilerinin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) yaptığı bağışı ikiye katlayacak.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, Axess ve Wings müşterilerinin STK'lara bağış yapmasını kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla Yuvarla ile yeni bir kampanya başlatıyor.

Yeni uygulama ile kartlarını Yuvarla uygulamasına ekleyen Axess ve Wings kullanıcıları 30 Nisan tarihine kadar yapacakları kredi kartı harcamalarının küsuratını bir sonraki TL'ye yuvarlayarak aradaki tutarı TEGV'e bağışlayacak. Akbank da kullanıcıların bağışladığı tutarın aynısını yine TEGV'e bağışlayarak müşterilerinin desteğini ikiye katlayacak. Benzer kampanyalar, her ay farklı bir STK ile yıl boyu devam edecek.

Açıklamada yegörüşlerine r verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizdeki dört önceliğimizden biri olan insan ve toplum alanındaki çalışmalarımız kapsamında 2019'dan beri Axess ve Wings olarak bizler de müşterilerimizin küsuratları iyiliğe dönüştürmeleri için Yuvarla ile iş birliği içerisindeyiz. Şimdi hayata geçirdiğimiz bu uygulama ile STK'ların toplumsal fayda yaratma konusundaki kaynak ihtiyaçlarını daha da güçlendirmeyi, kendi katkımızı da müşterilerimizin anlamlı katkısına ortak ederek bu iyilik hareketine destek olmayı hedefliyoruz. Nisan ayında TEGV ile başlayacağımız uygulamamızı her ay farklı bir STK ile sürdürmeye devam edeceğiz."

Yüce, aynı zamanda toplumsal sorunların çözümü için Akbank'ın önümüzdeki dönemde sektöre yön verecek yenilikçi çalışmalar yapmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu