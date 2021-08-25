Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları yükselişle açıldı
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Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Avrupa borsaları, güne alıcılı seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne alıcılı seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,12 artarak 472,37 puan ve Almanya'da DAX 30 endeksi 0,11 yükselerek 15.926 puan oldu.

İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,34 artışla 8.979 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 primle 6.679 puanda seyrederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi 7.128 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi 26.034 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,14 azalışla 1,1742 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) Pfizer ile BioNTech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına 16 yaş ve üstü için tam kullanım onayı vermesi ve son açıklanan makroekonomik veriler nedeniyle destekleyici para politikasının bir süre daha devam edeceği beklentisinin küresel ölçekte risk iştahını artırdığını belirterek, ekonomideki toparlanmaya ilişkin soru işaretlerinin ise fiyatlamaları zorlaştırdığını kaydetti.

Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yapacağı konuşmanın piyasaların odağındaki yerini koruduğunu aktaran analistler, bugün Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişlerinin takip edileceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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