Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Son dakika ekonomi haberine göre Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere dışında yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,51 artışla 483,35 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 artarak 15.912,33 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,73 yükselerek 27.570 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 7.194,16 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,06'lık düşüşle 7.585,01 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,11 değer kaybederek 1,133 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Kovid-19 salgınında artan vakalara ve enflasyon endişelerine ve Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilime odaklandı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun bu sene düşüş eğilimine geçmesini beklediklerini açıkladı.

Avro Bölgesi'nde, aralık ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 5'e çıkarak verilerin toplandığı son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,9'a kadar yükseldi.