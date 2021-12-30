Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü İngiltere hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,15 artışla 488,71 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,21 artarak 15.884,86 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01 yükselerek 27.346,83 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 016 değer kazanarak 7.173,23 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,24'lük düşüşle 7.403,01 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.24 itibarıyla yüzde 0,35 değer kaybederek 1,131 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Kovid-19 salgınında artan vakalara ve Omicron varyantına ilişkin gelişmelere odaklandı.

Avrupa piyasalarında tatil dönemi nedeniyle işlem hacimleri düşük seyretti.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title