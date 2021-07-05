Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
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Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı
Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Avrupa borsaları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısının etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapılan 18. Bakanlar Toplantısı'nın petrol fiyatları üzerindeki olası etkileri nedeniyle Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Piyasalarda, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin yapacağı açıklama bekleniyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun toplantısının başarılı olması için "biraz uzlaşı ve rasyonellik" talebinde bulunmuştu.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,34 artışla 458,36 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,58 artarak 7.164,91 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,08 değer kazanarak 15.661,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22'lik artışla 6.567,54 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63'lük yükselişle 25.441,34 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,03'lük yükselişle 1,187 seviyelerinden işlem gördü.

Toplantıdan BAE nedeniyle anlaşma çıkmamıştı

OPEC+ 18. Bakanlar Toplantısı, geçen hafta iki gün üst üste yapılan görüşmelerde, üretim politikasına yönelik anlaşmaya varılamaması üzerine bugüne ertelenmişti.

Amerikan Bloomberg haber ajansının OPEC kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rusya ve Suudi Arabistan'ın üretimin aşamalı olarak artırılması fikrine BAE'nin karşı çıkması nedeniyle toplantılarda bir uzlaşı sağlanamadığı belirtilmişti.

Grup, 1 Nisan'daki 15. Bakanlar Toplantısı'nda mayıs, haziran ve temmuz için günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı.

Suudi Arabistan ise şubatta açıkladığı ve gönüllü olarak uyguladığı günlük 1 milyon varillik ek kesinti kararını da kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kurtaran

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