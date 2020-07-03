Son dakika ekonomi: Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Son dakika ekonomi haberi: Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
03.07.2020 19:25 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:55
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 değer kaybederek 365,43 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,33 azalarak 6.157,3 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 düşerek 12.528,18 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 değer kaybıyla 5.007,14 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,81 gerileyerek 19.726,65 puana indi.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,02'lik düşüşle 1,124 seviyesinde bulunuyor.
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Kaynak: AA