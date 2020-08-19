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Son dakika ekonomi: ATO'dan Bakan Karaismailoğlu'na ziyaret

Son dakika ekonomi haberi... Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek, Ankara için iki yeni müze talebini sundu.

Son dakika ekonomi: ATO'dan Bakan Karaismailoğlu'na ziyaret
19.08.2020 11:56 | Son Güncelleme: 19.08.2020 11:59

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek, Ankara için iki yeni müze talebini sundu.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, beraberinde Başkan Yardımcıları Temel Aktay, Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti. Heyette Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da yer aldı. Ziyarette konuşan Baran, Türkiye'nin pandemi sürecini başarıyla yönettiğini belirterek, bu süreçten en çok ulaştırma ve lojistik, havacılık ve karayolu yolcu taşımacılığı sektörlerinin etkilendiğini anlattı. Pandemi sürecinde reel sektörün hükümetin desteğini yanında hissettiğini kaydeden Baran, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve devamında uygulamaya konan destekler üretim ve istihdamın devamlılığı açısından büyük fayda sağladı" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin "Karayolu Yolcu Taşıma Yönetmeliği" ile ilgili çalışma yürüttüğünü kaydeden Baran, Ankara Ticaret Odası'nda ulaştırma sektörünü temsil eden Meclis ve Komite üyelerinin de bu çalışmaya katılması önerisinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası'nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Baran, şehrin ekonomik ve sosyal gelişimi için yurt dışına direkt uçuşlar başta olmak üzere yürüttükleri çalışmaları Bakan Karaismailoğlu'na aktardı. Yurt dışına direkt uçuş sayısını artırmaya yönelik faaliyetlere pandemi sonrasında devam edeceklerini anlatan Baran, konuyla ilgili Bakan Karaismailoğlu'ndan destek istedi. Baran, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul hatlarının ardından devreye alınacak diğer hatlarla Ankara'nın hızlı tren ulaşımının merkezi haline geleceğini ifade etti.

Ankara'nın gelişimi için önemli sektörlerden biri olan turizm konusunda Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile yürüttükleri çalışmalardan da bahseden Baran, Gar Binası ile Havalimanı'nda yer alan eskiden Şeref Salonu olarak kullanılan yerlerin müze olarak değerlendirilmesi için proje önerisinde bulundu. Baran, "Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ile birlikte şehrimize iki yeni müze kazandırmak için oda olarak elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaya hazırız" dedi.

Müze için ön çalışma

Bakan Karaismailoğlu, gar ve havalimanına müze projesine sıcak baktığını belirterek, konuyla ilgili ön çalışma yapılması talimatını verdi. Bakan Karaismailoğlu, pandemi süreci sonrasında Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artırılması için yapılacak çalışmalara destek vereceklerini de söyledi. Bakanlık olarak yürüttükleri ulaşım projeleri hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul hattına eklenmesiyle birlikte Ankara'nın hızlı trenin merkezi olacağını belirterek, "Demiryolu kültürünü yerleştirmemiz sadece yolcu için değil lojistik için de önemli" dedi.

Karaismailoğlu, Ankara-İstanbul arasında yapımı devam eden tüneller tamamlandığında yolculuk süresinin 45 dakika daha kısalacağını söyledi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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