Son dakika ekonomi: Atıl tarım alanları üretime kazandırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika ekonomi: Atıl tarım alanları üretime kazandırılıyor

Son dakika ekonomi: Atıl tarım alanları üretime kazandırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin terkedilmiş tarım alanlarının üretime kazandırıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin terkedilmiş tarım alanlarının üretime kazandırıyor. Gündoğmuş, Elmalı ve Korkuteli'nde bu alanlara ekilmek üzere çiftçiler ücretsiz dağıtılan ata tohumu buğdaylar başak vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, her karış toprağı üretime kazandırmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla yerel kalkınma hamlesi başlatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanması ve çiftçilerin kalkınması için projelerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla üreticiye Kasım ve Aralık aylarında ücretsiz ata tohumu ve gübre desteği sağlamıştı. Gündoğmuş, Elmalı ve Korkuteli'nde ekimi yapılan ata tohumu buğdaylar, başak vermeye başladı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın uzman ekipleri tarafından sürekli olarak kontrol edilen buğdaylar iyi bir gelişim göstererek, çiftçinin yüzünü güldürdü.

Daha geniş alanlarda üretim yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, atıl tarım topraklarını üretime kazandırmanın önemini vurgulayarak, "Her karış toprağımıza üretimle birlikte bereket gelecek. Üreticilerimize verdiğimiz ata tohumları başak vermeye başladı. Yaz aylarındaki hasatta elde edilecek buğdayla daha geniş alanlara ekim yapacağız. Daha fazla çiftçimize ata tohumunu dağıtarak, terkedilmiş tarım topraklarını üretime kazandıracağız" dedi.

Ata tohumu buğdayların ekiminin yapıldığı Korkuteli ilçesi Taşkesiği Mahallesi Muhtarı Mehmet Öz, "Buğdaylarımız çok güzel gelişim gösteriyor. Büyükşehir ekipleri sürekli olarak gelip, kontrollerini yapıyor. Büyükşehir Belediyesi, üreticiyi yalnız bırakmıyor " dedi. Elmalı Özdemir Mahalle Muhtarı İlhan Sert de, mahallesindeki terkedilmiş durumdaki arazilere Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ektikleri ata tohumu buğdayların hızla büyüdüğünü ifade ederek, gelecek yıl daha fazla atıl araziye ekim gerçekleştireceklerini söyledi. - ANTALYA

Son dakika ekonomi: Atıl tarım alanları üretime kazandırılıyor
Son dakika ekonomi: Atıl tarım alanları üretime kazandırılıyor
Son dakika ekonomi: Atıl tarım alanları üretime kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kazakistan'da tarım arazilerinin yabancılara satılması ve kiralanması yasaklandı
Kazakistan'da tarım arazilerinin yabancılara satılması ve kiralanması yasaklandı
Ender görülen bitki türlerinden olan şakayıkları koparmanın cezası 80 bin lira
Ender görülen bitki türlerinden olan şakayıkları koparmanın cezası 80 bin lira
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Pınar Altuğ Burak Sergen
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika ekonomi: Atıl tarım alanları üretime kazandırılıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 16:26:21. #1.14#

title