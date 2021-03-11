Son dakika ekonomi: Asya borsaları yükseldi
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Son dakika ekonomi: Asya borsaları yükseldi

11.03.2021 10:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:19
Son dakika ekonomi: Asya borsaları yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Analistler, ABD'de, tahvil faizlerinin gerilemesi ve ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından küresel ölçekte risk iştahının arttığını bildirdi.

Artan risk iştahı ile dün ABD borsasındaki rekor kapanışlar sonrası, bugün Asya pay piyasalarında da alıcılı bir seyir izlendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,36 artarak 3.436 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,88 yükselerek 3.013 puan ve Avustralya'da S&P ASX200 endeksi de önceki kapanışın hemen üzerine çıkarak 6.713 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,60 yükselerek günü 29.211 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,26 değer kazanarak 108,7 seviyelerinde dengelendi.

Şu dakikalarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,39 değer kazancıyla 29.313 puanda bulunuyor. Hindistan'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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