Son dakika ekonomi: Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi
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Son dakika ekonomi: Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

Son dakika ekonomi: Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Son dakika habere göre Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Asya tarafında geçen hafta ABD-Çin gerilimi, Çinli yetkililerin Hong Kong borsasına kote şirketlere yönelik düzenlemelerinin yansımaları ve artan delta varyantı sonrası bazı ülkelerde tedbirlerin devreye alınması gibi gelişmeler izlendi.

Bu gelişmelere karşın küresel risk iştahının yüksek seyretmesi ile geçen hafta pozitif bir seyir izlenen Asya borsalarında yeni haftanın da olumlu tarafta başladığı görülüyor.

Çin'de açıklanan enflasyon verisinin temmuzda yüzde 0,3 ile beklentilerin oldukça altında kalmasının ardından kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 artarak 3.495 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 54.360 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 yükselişle 26.287 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.260 puanda bulunuyor.

Japonya piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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