ASELSAN finans yazılımları üretecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ASELSAN finans yazılımları üretecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ASELSAN finans yazılımları üretecek

ASELSAN, finansal teknoloji alanına giriyor.

ASELSAN, finansal teknoloji alanına giriyor. Finans alanında faaliyet gösteren yurtiçi kuruluşlar ile 129,7 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

Savunma sanayiinin en önemli kuruluşlarından ASELSAN finansal teknoloji alanına giriyor. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile finans alanında faaliyet gösteren yurtiçi kuruluşlar arasında 27 Eylül 2021 tarihinde finansal teknolojiler alanında 129,7 Milyon Dolar + KDV tutarında bir sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2021-2026 yılları arasında yapılacağı belirtildi.

Şirketten konuya dair yapılan açıklamada "ASELSAN finans sektöründe yaşanan hızlı değişimleri gözeterek bu alandaki iş fırsatlarını değerlendirmek amacıyla organizasyonunu yapılandırdı. Finansal teknolojiler alanına giriş, ASELSAN'ın hem önümüzdeki dönemde alacağı siparişlere, hem de müşteri portföyüne çeşitlilik olarak yansıyacak" dendi.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Savunma teknolojilerinde bugüne kadar kazandığımız her çeşit tecrübeyi finansal teknolojiler alanına da yansıtacağız. Donanımdan yazılıma kadar uçtan uca sistem teknolojisi üretebilme yeteneğimizi finansal teknolojilerde kullanacağız. Kamu yararını her zaman en üst seviyede gözeten ASELSAN bu yeni faaliyet alanında da kendisine ihtiyaç duyulan her başlıkta yer alacak.

Yerlileşme ve millileşme vizyonumuzu bugüne kadar faaliyet gösterdiğimiz her alana taşıdık. Finansal teknolojiler alanında göstereceğimiz faaliyetlerle halihazırda yurtdışından temin edilen ürün ve sistemleri üreterek önemli bir kaynağın ülkemizde kalmasının bir parçası olmak bizim için muazzam bir gelişmedir. Ayrıca, savunma teknolojilerinde sıklıkla kullandığımız bilgi güvenliği ve kriptoloji gibi alanlardaki donanım ve yazılım tecrübemizi ilerleyen dönemde finansal piyasalarda kullanılmak üzere ürünlere, sistemlere ve çözümlere dönüştüreceğiz. Bugün imzaladığımız 129,7 milyon ABD Doları tutarındaki sözleşme ile ülkemizin lider finans kuruluşlarının yanında finansal teknolojiler alanına giriş yapmaktan ve onların çözüm ortağı olmaktan büyük gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

-İHA-

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
GÜZELLİK MERKEZİNDE LAZER İŞLEMİ YAPTIRDI, KOLLARI VE BACAĞI YANDI

GÜZELLİK MERKEZİNDE LAZER İŞLEMİ YAPTIRDI, KOLLARI VE BACAĞI YANDI

 Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

 MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda 2 terörist etkisiz hale getirildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Amelia Hamlin Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Mesut Özil Salih Uçan Nihat Özdemir Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ASELSAN finans yazılımları üretecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:22:19. #1.12#