Son dakika ekonomi: Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları geçen ay beklentiler dahilinde düştü

ARALIK, IĞDIR (AA) - ABD'de kişisel gelirler geçen yıl aralıkta aylık yüzde 0,3 artarken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,6'lık azalış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2021 dönemine ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Beklenenden az yükseliş gösteren kişisel gelirlerin, bu dönemde geçen yıl kasım ayında olduğu gibi yüzde 0,5 artması öngörülüyordu.

Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları ise geçen ay aylık yüzde 0,6'lık azalış kaydetti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantıyla birlikte artan vakaların etkisiyle 9 ayda ilk kez düşüş gösteren kişisel tüketim harcamaları, bu dönemde piyasa beklentileriyle paralel bir seyir izledi. Kişisel tüketim harcamaları, geçen yıl kasımda yüzde 0,4 artmıştı.

Fed'in enflasyon göstergesi 39 yılın zirvesinde

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise geçen ay aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık yüzde 5,8 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yıllık yükseliş, Temmuz 1982'den bu yana kaydedilen en hızlı artış oldu.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de geçen yılın son ayında aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 4,9 arttı.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık artış piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşirken, yıllık yükseliş yüzde 4,8 olan beklentiyi geride bıraktı.

Ayrıca, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde yaşanan yıllık artış Eylül 1983'ten bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu.