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Son dakika ekonomi: Akkuyu NGS'nin yakıt yükleme makinelerini TVEL'e bağlı şirket tedarik edecek

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Atom Enerji Kurumu Rosatom'un yakıt şirketi TVEL'in yan kuruluşu olan ödüllü Merkezi Tasarım ve Teknoloji Enstitüsü (CPTİ A.Ş.), Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) güç ünitelerine yakıt yükleme makinelerinin temini için sözleşme imzaladı.

Son dakika ekonomi: Akkuyu NGS'nin yakıt yükleme makinelerini TVEL'e bağlı şirket tedarik edecek
07.08.2020 11:34 | Son Güncelleme: 07.08.2020 11:40

Rusya Devlet Atom Enerji Kurumu Rosatom'un yakıt şirketi TVEL'in yan kuruluşu olan ödüllü Merkezi Tasarım ve Teknoloji Enstitüsü (CPTİ A.Ş.), Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) güç ünitelerine yakıt yükleme makinelerinin temini için sözleşme imzaladı.

Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşası için Rosatom'un bünyesinde bulunan Concern Titan-2 A.Ş. ve Ic İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kurulan ortak Türk-Rus şirketi- Titan-2 Ic İçtaş İnşaat A.Ş. işveren sıfatını taşıyor. Sözleşme kapsamında CPTİ, teknik belgelerin geliştirilmesini sağlayacak, Akkuyu NGS'deki her bir güç ünitesi için yakıt yükleme makinesi tedarik edecek, ekipmanın kurulumunu ve kalibrasyon denetimini sağlayacak. Ekipmanların üretimi Rusya'da gerçekleştirilecek.

Yakıt yükleme makinesi, bir güç ünitesinin faaliyeti sırasında nükleer yakıtı yüklemek ve kullanılmış yakıtın yeni yakıt düzenekleriyle değiştirilmesi için tasarlandı. Yakıt yükleme makineleri, nükleer yakıt düzenekleri, reaktörün kontrolü ve güvenlik sisteminin emici çubukları operasyonlarının yanı sıra yakıt kaplama arızası tespiti için kullanılıyor. Makine, yakıt depolama havuzunun üzerindeki reaktör binasının hermetik haznesine ve reaktör çukuruna monte ediliyor. Yükleme makinesinin ağırlığı montajı tamamlandığında yaklaşık 55 ton olacak.

CPTİ A.Ş., Akkuyu NGS'nin birinci ünitesi için üretilecek olan yakıt yükleme makinesinin teknik proje çalışmalarını ve üretim için gerekli tasarım dokümanlarını hazırlama sürecini başlattı. Makine tedarikinin 2022 yılında yapılması planlanıyor. Dört güç ünitesine ait ekipmanların tedarik işlemleri ise 2025 yılında tamamlanacak. Kurulumun tamamlanması ve kalibrasyon denetimi tarihi ise 2026 yılının başı olarak öngörülüyor. - MERSİN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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