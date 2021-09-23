Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında 2,3 milyar lira nakdi yardım yapıldı - Haberler
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Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında 2,3 milyar lira nakdi yardım yapıldı

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel
Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında 2,3 milyar lira nakdi yardım yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2,3 milyar lira nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2,3 milyar lira nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, Salgın Sosyal Destek Programı'nın devam ettiğini belirterek Kovid-19 salgını nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti.

"Faz-3 desteklerimiz kapsamında 16 binden fazla hanemize daha 1000'er lira olmak üzere toplamda 16 milyon lirayı aşkın tutarı hesaplara yatırdık." bilgisini veren Yanık, destek alınabilmesi için başvuruların e-Devlet üzerinden alındığını hatırlattı.

Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında bugüne kadar 2,3 milyar lira nakdi yardım yaptık. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' milli dayanışma kampanyası kapsamında son olarak 5 binden fazla haneye 1000'er lira olmak üzere toplamda 5,3 milyon lirayı geçen ödeme yapıldı." açıklamasında bulundu.

Bakanlık olarak, salgının başından itibaren sosyal yardım programlarını hızlı ve etkin şekilde devreye aldıklarını anlatan Yanık, "Salgın Sosyal Destek Programı Faz 1, Faz 2, Faz 3, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası ile yaklaşık 7,2 milyon tekil haneye destek ulaştırdık." ifadelerini kullandı.

Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, 20 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruların alınmaya başlandığını belirten Yanık, şu bilgileri verdi:

"Başvurular, öncelikle merkezi veri tabanları üzerinden temin edilen bilgilerle ön eleme kriterlerine tabi tutuluyor. Ön elemeden geçen başvurular, her il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza sistem üzerinden iletiliyor ve yerelde dönemsel muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor."

Yanık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere ödemelerin, başvuru sahiplerinin belirttikleri banka hesapları üzerinden ulaştırıldığını bildirdi.

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 kapsamında 2,3 milyar lira nakdi yardım yapıldı - Haberler
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