Son dakika ekonomi: Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Son dakika haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 46,35 liradan satıldı.
03.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:55
Afyonkarahisar Ticaret Borsasında kemiksiz etin kilogramı 46,35 liradan satıldı.
ATB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün cinsi
|Satış şekli
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kemiksiz et
|HTS
|46,35
|46,35
|Karkas et
|HTS
|29,00
|41,30
|Kırıntı et
|HTS
|17,00
|18,00
|Buğday
|HMS
|1,58
|1,58
|Arpa
|HMS
|1,20
|1,20
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
Kaynak: AA