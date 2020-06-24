HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika ekonomi: Aeneas Kültür Rotası ve Antandros bakanlıkta görüşüldü

Son dakika haberine göre Balıkesir'in turizmi ile dikkatleri çeken ilçesi Edremit, Kültür ve Turizm Bakanlığında gerçekleşen toplantıda görüşüldü.

Son dakika ekonomi: Aeneas Kültür Rotası ve Antandros bakanlıkta görüşüldü
24.06.2020 17:06 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:10

Balıkesir'in turizmi ile dikkatleri çeken ilçesi Edremit, Kültür ve Turizm Bakanlığında gerçekleşen toplantıda görüşüldü.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan başkanlığında bir heyet Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u makamında ziyaret etti. Toplantıda Edremit ve turizm konuları masada görüşüldü.

Görüşme sonrası bir açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u Başkan Yardımcım Tayfun Gerkuş ve Özel Kalem Müdürüm Tayfun Canlı ile birlikte ziyaret ederek bölgemizin turizm potansiyelinin arttırılması ve kültürel değerlerimizin korunarak ileriye taşınabilmesine yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Bizim için son derece önemli olan Sabahattin Ali Müzesi'nin yanı sıra Aeneas Kültür Rotası, Altınoluk'taki Antandros Kazıları ve Güre'deki Astyra Kazılarına verdikleri destek ve bölgemize olan ilgilerinden dolayı Sayın Bakanımıza Edremitliler adına teşekkürlerimi ilettim." Dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Edremit Belediye Başkanı Sayın Selman Hasan Arslan ve beraberindeki heyetle bakanlığımızda bir araya geldik, ilçede kültür ve turizm alanında yürütülen çalışmaları görüştük." dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Ekonomi
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti Ekonomi
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL Ekonomi
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı Ekonomi
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak Ekonomi
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Mahkemeden 2. el araç alımıyla ilgili emsal karar: Hasarı bildirmeyen satıcı zararı karşılamak zorunda
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
ABD'de yeni konut satışları mayısta beklentiyi aştı
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
İngiliz otomotiv sektöründe her 6 kişiden biri işini kaybedebilir
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 880 liraya yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Bülent Uygun Yılmaz Vural Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Sel Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: Son dakika ekonomi: Aeneas Kültür Rotası ve Antandros bakanlıkta görüşüldü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 17:26:48. #1.15#
title