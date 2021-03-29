Son dakika ekonomi: ABD'den seçilmiş hükümet dönene kadar Myanmar ile ticari ilişkileri askıya alma kararı
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Son dakika ekonomi: ABD'den seçilmiş hükümet dönene kadar Myanmar ile ticari ilişkileri askıya alma kararı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi
Son dakika ekonomi: ABD'den seçilmiş hükümet dönene kadar Myanmar ile ticari ilişkileri askıya alma kararı

Son dakika haberleri... ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai, ordunun darbe yaparak yönetime el koyduğu ve darbe karşıtı protestoların sürdüğü Myanmar'da seçilmiş hükümet dönene kadar tüm ticaret ilişkilerinin askıya alınacağını duyurdu.

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ABD Ticaret Temsilcisi (USTR) Katherine Tai, ordunun darbe yaparak yönetime el koyduğu ve darbe karşıtı protestoların sürdüğü Myanmar'da seçilmiş hükümet dönene kadar tüm ticaret ilişkilerinin askıya alınacağını duyurdu.

Tai, yazılı açıklamasında, askeri darbe ve sivillere yönelik şiddetin ardından, Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması kapsamında, Myanmar ile ticari ilişkilerin askıya alınacağını bildirdi.

Söz konusu kararın demokratik yollarla seçilmiş bir hükümet dönene kadar yürürlükte kalacağını belirten Tai, ABD'nin Myanmar'ın ekonomik büyüme ve reformunun temeli olan demokratik olarak seçilmiş hükümeti kurma çabalarında Myanmar halkını desteklediğini vurguladı.

Tai, ABD'nin sivillere yönelik şiddeti güçlü bir şekilde kınadığını kaydederek, bu eylemlerin ülkenin demokrasiye geçişine ve Myanmar halkının barışçıl, müreffeh bir geleceğe ulaşma çabalarına doğrudan bir saldırı olduğunu ifade etti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından, 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 450'nin üzerinde gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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