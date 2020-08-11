HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika ekonomi: AB ülkelerine hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yükselişe geçti

Son dakika haberleri: Otomotiv endüstrisinin ardından Türkiye'nin ihracatına en fazla katkıyı veren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, geçen ay 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarlık ihracata imza attı.

Son dakika ekonomi: AB ülkelerine hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yükselişe geçti
11.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:09

Otomotiv endüstrisinin ardından Türkiye'nin ihracatına en fazla katkıyı veren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, geçen ay 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarlık ihracata imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri kayıtlarından aldığı bilgilere göre, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü geçen ay 150'den fazla ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdi.

Temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,44'lük artışla 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,33 azalışla 8 milyar 790 milyon 128 bin dolarlık ihracat yaptı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, geçen ay 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarlık dış satım yapan otomotiv endüstrisinin ardından Türkiye'nin ihracatına en fazla katkı veren ikinci sektör oldu.

AB ülkelerine ihracat yükselişte

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya'ya hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe de geçen ay artış yaşandı.

Almanya'ya temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,32 artışla 349 milyon 155 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu ülkeye ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalışla 1 milyar 689 milyon 401 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Almanya'nın ardından bu sektörde en çok ihracat yapılan ikinci ülke İspanya oldu. İspanya'ya geçen ay yüzde 5 yükselişle 248 milyon 939 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İspanya'yı yüzde 11,82 yükseliş ve 183 milyon dolarlık ihracatla Birleşik Krallık, yüzde 34 artışla 154 milyon 270 bin dolarlık dış satımla Hollanda takip etti.

ABD'ye de geçen ay, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,42 artışla 109 milyon dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirildi.

Bu sektörde AB ülkelerine, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,09 yükselişle 1 milyar 329 milyon 301 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Sektörde İstanbul açık ara önde

Geçen ay, bu sektörde iller bazında ihracat rakamlarına bakıldığında ise İstanbul açık ara ilk sırada yer aldı.

İstanbul, temmuzda, yüzde 2,48 artışla 1 milyar 182 milyon 770 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirdi.

İzmir, yüzde 34,78 yükseliş ve 170 milyon 134 bin dolarla ikinci, Bursa yüzde 3,16 azalış ve 141 milyon 787 bin dolarla üçüncü, Denizli de yüzde 13,39 artış ve 117 milyon 518 bin dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Bu sektörde, temmuz ayında en çok ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yılın aynı ayına göre değişim oranları şöyle:

Ülke Temmuz 2019 Temmuz 2020 Değişim (%)
Almanya 302.764.000 349.155.000 15,32
İspanya 237.079.000 248.939.000 5,00
Birleşik Krallık 163.723.000 183.076.000 11,82
Hollanda 115.143.000 154.270.000 33,98
ABD 71.052.000 109.009.000 53,42
Fransa 84.703.000 92,393.000 9,08
İtalya 55.585.000 55.179.000 - 0,73
Danimarka 39.702.000 43.666.000 9,98
Irak 62.081.000 33.291.000 - 46.37
İsrail 45.089.000 30.916.000 - 31,43

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi Ekonomi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü Yaşam
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu Güncel
Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Reyes, koronavirüse yakalandı
Eski Fenerbahçeli futbolcu Diego Reyes, koronavirüse yakalandı
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Dolar güne kritik seviyenin altında başladı
Dolar güne kritik seviyenin altında başladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Ahmet Hakan Coşkun
Magazin Beren Saat Demet Akalın Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri
Spor Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Ertuğrul Sağlam Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Oruç Lübnan Ağustos Ak Parti
Şu an buradasınız: Son dakika ekonomi: AB ülkelerine hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yükselişe geçti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 11:12:35. #1.14#
title