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Son dakika ekonomi: 2 bin 290 konutlu Akpınar Konutları kentsel dönüşümü bekliyor

Son dakika haberleri: Bursa'da 7 yıldır kentsel dönüşümü bekleyen 2 bin 290 konutlu Akpınar Konutları sakinlerinin çoğunluğu kentsel dönüşüm için imzayı atarken, yerel yönetimlerden de istedikleri desteği görmek istiyor.

Son dakika ekonomi: 2 bin 290 konutlu Akpınar Konutları kentsel dönüşümü bekliyor
09.06.2020 11:19 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:23

Bursa'da 7 yıldır kentsel dönüşümü bekleyen 2 bin 290 konutlu Akpınar Konutları sakinlerinin çoğunluğu kentsel dönüşüm için imzayı atarken, yerel yönetimlerden de istedikleri desteği görmek istiyor. Bursa'nın köklü inşaat firmalarından birisiyle ön protokol imzalayan site sakinleri adına konuşan Akpınar Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Mutlu Altın, "Her depremde uykularımız kaçıyor. Risk tespit edilen bloklara oturulamaz raporu verildi ve boşaltıldı. Bu kişiler kira yardımı alamadıkları için de maddi olarak zor dönemde. Yeniden umutlandık. İnşallah 7 yıllık beklentimiz boşa çıkmaz" dedi.

Akpınar Kentsel Dönüşüm Sosyal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Altın, Akpınar-1050 Konutlar bölgesindeki hak sahiplerinin 2013 yılından bu yana süre gelen kentsel dönüşüm beklentileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

2 bin 290 hak sahibinin bulunduğu bölgedeki kentsel dönüşüm ihtiyacı hakkında bilgilendirme yapan Mutlu Altın, dernek ve hak sahipleri olarak uzun zamandır birçok girişimde bulunduklarını ve deprem korkusuyla yaşamanın toplumsal olarak büyük sorunlara sebep olduğunu dile getirdi.

Altın yaptığı açıklama, "Bölgemiz riskli konut stoğu bakımından Bursa'nın en riskli bölgelerinin başında geliyor. Ortalama 15 bin kişinin yaşadığı mahallemizde 2013 yılından bu yana kentsel dönüşüm hepimizin umudu olmuş durumda. Yaklaşık 7 yıldır bölgenin tamamının kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi için çeşitli girişimlerde bulunuldu. Ancak bugüne kadar somut bir sonuca ulaşmayı başaramadık. Bizler dernek olarak yaptığımız ziyaretlerde ve görüşmelerde hem ilçe belediyelerimize hem de büyükşehir belediyemize taleplerimizi aktardık. Bunun yanı sıra kentimizin milletvekillerini Ankara'da ziyaret ederek vatandaşlar olarak kendilerinden destek istedik. Hak sahipleri olarak bizlerin tek beklentisi "deprem korkusuyla, evimiz ne zaman yıkılacak ya da çökecek" diye korkuyla uyumamak" ifadelerini kullandı.

"Riskli bloklara oturulamaz raporu verildi"

Akpınar Kentsel Dönüşüm Sosyal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Altın, son aylarda gerçekleşen depremler nedeniyle vatandaşlarda büyük bir panik ve korku olduğunu, bunun için tek çarenin güvenli yapılara bir an önce kavuşmak olduğunu söyledi. 28 Mart tarihinde Manisa'da olan deprem sonrasında Akpınar ve 1050 Konutlarda bulunan bazı bloklarda çatlakların oluştuğunun altını çizen Mutlu Altın, bölgedeki riskli yapıların artık insan hayatı için büyük bir risk taşıdığını vurguladı.

Altın, "Mahallemizdeki bazı bloklar için yapılan risk tespit çalışmalarında ortaya çıkan tablo ne yazık ki bugün geldiğimiz durumu özetliyor. Riskli yapı tespiti yapılan evlere 3 gün içinde boşaltma emri verildi ve vatandaşlarımız evlerini derhal boşaltmak zorunda kaldı. Bu komşularımız şuanda kendi imkanlarıyla bir çare bulmaya çalışıyor. Kira yardımı da alamadıkları için maddi olarak zor bir döneme girmiş durumdalar. Derneğimiz vasıtasıyla kendileriyle sürekli görüşüyoruz" dedi.

Yeniden umutlandık

Akpınar Kentsel Dönüşüm Derneği olarak yaptıkları çalışmalar neticesinde inşaat sektörünün güvenilir markalarının başında gelen Bakyapı firması ile önemli bir aşamaya geldiklerini söyleyen Mutlu Altın, hak sahiplerinin bu sürece büyük bir destek gösterdiğini ve çok kısa bir sürede 1.200 hak sahibinin ön protokolleri imzaladığını belirtti.

Altın, "Bu firma hepimizin bildiği üzere, Bursa'da herkesin güven duyduğu ve takdir ettiği bir inşaat firmasıdır. Bizlerde kendileri ile iletişime geçerek kentsel dönüşüm konusundaki aciliyetimizi ve sorunlarımızı aktardık. Yaptığımız görüşmeler ve toplantılar neticesinde bölgedeki hak sahiplerinin beklentileri doğrultusunda taslak bir proje hazırlandı. Hazırlanan taslak proje doğrultusunda hak sahiplerine ve üyelerimize bilgilendirmeler gerçekleştirdik. Gerek projenin ana hatları gerekse de yüklenici firma olarak Bakyapı'ya duyulan güven bizleri çok kısa bir sürede önemli bir aşamaya getirdi. Özetle, yıllardan bu yana süren belirsizlikler nedeniyle hepimizin umudu azalmaya başlamıştı. Ancak gerek hak sahiplerinin sürece gösterdiği ilgi ve destek, gerekse de Bakyapı firmasının somut adımlar atması bizleri yeniden umutlandırdı" dedi.

"Vatandaş olarak destek bekliyoruz"

Bölgede yaşayan hak sahiplerinin kentsel dönüşüm konusundaki taleplerinin bu süreçte büyük bir önem taşıdığını belirten Mutlu Altın, bizler hak sahipleri olarak yetkililerden bizlere destek olmasını istiyoruz. Çünkü dernek olarak yaptığımız tüm girişimlerde bizlere "yüklenici firmanızı bulun" bizler size destek olacağız diye söylendi. Bizde yaptığımız sayısız görüşmeler ve çalışmalar neticesinde bölgemizdeki kentsel dönüşüm projesini gerçekleştirebilecek güçte ve kalitede bir yüklenici firma bulduk. Artık bizlerde, bu konuda net adımlar ve çözümler görmek istiyoruz" dedi.

Akpınar ve 1050 Konutlarda yaşayan hak sahiplerinin önemli bir kısmının emekli ve orta gelir grubu insanlardan oluştuğunu belirten Akpınar Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Mutlu Altın, burada yapılacak bir kentsel dönüşüm projesi için hak sahiplerinin büyük önem verdiği kriterler olduğunu söyledi.

Mutlu Altın, "Bizler kentsel dönüşüm kapsamında evlerimizin yenilenmesini ve güvenli yapılara taşınılması konusunda yıllardır çaba harcıyoruz. Bu çabalarımız içerisinde en önemli hususların başında bölgede yaşayan hak sahiplerinin beklentileri geliyor. Mahalle kültürünün yaşatıldığı bölgemizde derneğimizin ve komşularımızın öncelikli istekleri; herkes kendi bloğunda ve katında kalmak istiyor. Dairelerimizin metrekarelerinde küçülme istenmiyor. Ek ödeme ve borçlandırma kapsamında ile hak sahipleri ekstra bir ücret ödeme gücü bulunmuyor. Yüksek aidatlı binalar bölge insanı için yaşanabilir olmayacaktır. Bölgedeki yeşil alanların korunması ve iyileştirilmesi ile bölgenin kimliğinin bozulmamasını istiyoruz. Bölgedeki yaşam koşullarını doğrudan etkileyecek bir ticari alan veya alışveriş merkezi gibi araç ve yaya trafiğini arttıracak yeni bağımsız bölümlerin yapılması istenmiyor. Eğer burada yaşayan hak sahiplerinin ek bir ödeme yapacak gücü olsaydı zaten bizler kendi evlerimizi yıkar, yeniden yapardık. Ancak bizlerin böyle bir ekonomik gücü yok. Geldiğimiz son noktada bizlerin bu taleplerini yerine getirecek bir yüklenici firma bulduk ve ön protokollerimizi imzaladık. Umarız kamu kurumlarımızda bizlere destek olur ve bu riskli yapılardan bir an önce kurtuluruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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