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Son Dakika | Ekmek aracının çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Son Dakika | Ekmek aracının çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Samsun'da geri geri gelen ekmek aracının altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da geri geri gelen ekmek aracının altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinin Taşlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırsal mahallede ekmek satışı yapan Emin Karamuk idaresindeki 55 RC 625 plakalı minibüs geri geri manevra yaparken yaya Saliha Gürol'a (75) çarptı. Ekmek aracının altında kalan yaşlı kadın, vatandaşların yardımıyla aracın altından çıkartılıp Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 çocuk annesi Saliha Gürol yapılan müdahalelere rağmen Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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